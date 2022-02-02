В столице Конго от удара током погибли 26 человек

В результате обрыва и падения высоковольтного кабеля в столице Демократической Республики Конго городе Киншаса от удара током погибло 26 человек, – сообщает издание Africa News.

Сообщается, что люди погибли из-за обрыва и падения в канаву с водой кабеля высокого напряжения на популярном продовольственном рынке Матади-Кибала на западе столицы Конго.

Представитель правительства провинции Киншаса Чарльз Мбутамунту сообщил: «Кабель оборвался и его конец упал в канаву, заполненную водой после утреннего дождя. В настоящее время подтверждается гибель 26 человек от удара током».

«Большинство убитых были торговцами и покупателями. Тела доставлены в морг, и начато расследование по установлению ответственных за данное происшествие», – сказал Мбутамунту.

Один из торговцев рынка Кристель Зиндо в интервью Africa News сказала: «Каждый раз, когда идет дождь, вода не уходит, а переливается на рынок, потому что канава засорена. Всем продавцам приходится ходить по воде».

Киншаса, Иван Бабурин

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