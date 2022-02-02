В столице Аргентины от «паленого» кокаина погибли 12 человек

В пригороде Буэнос-Айреса в среду, 2 февраля, после употребления фальсифицированного кокаина двенадцать человек погибли и еще около пятидесяти были госпитализированы, – сообщает Le Figaro.

Аргентинские власти выпустили срочное предупреждение для всех, кто приобрел наркотики в течение «последних 24 часов».

Министр безопасности провинции Буэнос-Айрес Серхио Берни в эфире телеканала Telefe выступил с обращением: «Те, кто купил наркотики в течение последних 24 часов, должны их выбросить. Власти занимаются поиском токсичного вещества, чтобы изъять его из обращения».

По словам министра, в районе Трес-де-Фебреро на северо-западе Буэнос-Айреса были проведены полицейские операции, в ходе которых было арестовано около десяти человек. Также Серхио Берни сообщил, что в ходе проведенной операции были изъяты пакеты с кокаином, аналогичные тем, которые опознали родственники погибших.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на медицинские отчеты, жертвы «паленого» кокаина перед смертью мучились от сильных судорог после чего наступала внезапная остановка сердца.

Прокуратура округа Сан-Мартин объявила, что «было установлено, что в настоящее время циркулирует высокотоксичное вещество, продаваемое под видом кокаина». Аргентинские правоохранители рекомендуют проявлять максимальную осторожность.

Министр безопасности провинции Буэнос-Айрес Серхио Берни обратил внимание на то, что речь идет не о плохом кокаине, «гнилом или просроченном», а о ядовитом веществе.

Буэнос-Айрес, Иван Бабурин

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