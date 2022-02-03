Армия Филиппин отчиталась об уничтожении более 140 коммунистов

Пресс-служба 3-й пехотной дивизии филиппинской армии опубликовала отчет об итогах борьбы с повстанческой коммунистической Новой Народной Армией (ННА) в Восточных и Западных Висайях, -сообщает портал Manila Bulletin.

Согласно отчету филиппинских военных, в 2021 году ими в регионе было уничтожено 142 бойца подразделений ННА. Из них 12 являлись высшими офицерами армии на островах Панай и Негрос. Отмечается, что 72 повстанца сдались властям, 14 были задержаны военными, а восемь взяты в плен в ходе боевых операций.

Отмечается, что среди убитых филиппинскими военными коммунистических предводителей оказался заместитель секретаря комитета Южного фронта ННА на острове Панай, начальник регионального оперативного отдела ННА Рейнальдо Бокала.

Следует отметить, что ННА была сформирована в 1968 году, по призыву создателя маоистской Коммунистической партии Филиппин Хосе Мария Сисона, в период правления Филиппинами диктатура Фердинанда Маркоса.

Манила, Иван Бабурин

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