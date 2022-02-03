В Сирии при ликвидации главаря ИГ* американцами погибли дети

Представители администрации США высокого ранга на спецбрифинге в четверг, 3 февраля, заявили, что администрация Соединенных Штатов признает, что во время операции на северо-западе Сирии по ликвидации главаря «Исламского государства»* погибли дети. При этом Вашингтон считает, что ответственность за это несут боевики, – сообщает ТАСС.

Как сообщает Associated Press, при проведении операции были убиты не менее 13 человек, среди которых шесть детей и четыре женщины.

Выступая на брифинге, сотрудники американской администрации рассказали журналистам: «Руководитель ИГ* Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши привел в действие взрывное устройство. Прогремел мощный взрыв, при котором погиб он и еще несколько человек, включая его жену и детей».

Представители администрации также сообщили, что в доме, где находился главарь ИГ*, находился еще один из его соратников. Он и его жена также были убиты.

«Вместе с ними в комнате также могли быть дети, я не знаю, сколько именно», – отметил представитель администрации, и добавил, что «восемь детей были благополучно вывезены с места».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Вашингтон, Иван Бабурин

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