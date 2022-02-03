В Нижнем Новгороде в жилом дома взорвался газ

В квартире на 5 этаже жилого дома в Нижнем Новгороде взорвался газ. После хлопка газовоздушной смеси из дома было эвакуировано сорок девять человек, – сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

В сообщении экстренных служб говорится: «По уточненной информации, из дома эвакуировано 49 человек, в том числе 2 детей. Произошло повреждение межквартирной стены на пятом этаже между 39-й и 40-й квартирами, также нарушено остекление данных квартир. В результате происшествия погибших нет, пострадал 1 человек (мужчина 1975 года рождения)».

Как сообщил журналистам глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, для жильцов пострадавшего дома подготовили временный пункт размещения в школе №185.

По поручению нижегородского главы дано поручение в срочном порядке организовать горячее питание и воду.

«Люди оказались в сложной ситуации и вынуждены были в ночь оставить свои квартиры из-за хлопка газа. Районной администрации и соответствующим службам важно обеспечить их всем необходимым», – заявил Шалабаев.

Сообщение о хлопке газовоздушной смеси в квартире на 5 этаже жилого дома по адресу: Нижний Новгород, проспект Ленина 30/4 поступило по единому телефону вызова экстренных служб 112 в четверг в 20.21.

По предварительным данным, несущие конструкции не повреждены. По данным властей региона, в результате происшествия мужчина с ожогами 75-80% тела госпитализирован в ожоговый центр, женщине с гипертоническим кризом медицинская помощь оказывается на месте.

Нижний Новгород, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»