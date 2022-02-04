Под Новосибирском собаки загрызли свою хозяйку

В Новосибирской области скончалась женщина, пострадавшая от нападения своих же собак. Правоохранительные органы проводят проверку.

Как сообщают местные СМИ, трагедия произошла в городе Тогучин. 54-летнюю заводчицу обнаружили 31 января. Женщина поступила в больницу с рваными ранами лица и тела.

Травмы хозяйке нанесли четыре бульдога. Крики о помощи услышала родственница, но она опасалась заходить в дом и дожидалась приезда внучки. Предположительно, пострадавшая истекала кровью несколько часов.

Женщина попала в реанимацию, у нее был откушен нос, погрызено горло, челюсть и грудь. Врачи несколько дней боролись за жизнь пациентки, несмотря на усилия медиков, она скончалась.

«Сегодня в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о смерти гражданки», – сообщили РИА «Новости» в региональном управлении МВД. В настоящее время все обстоятельства устанавливаются, проводится проверка.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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