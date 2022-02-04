В Красноярске мальчик умер во время катания с горы

В Красноярске школьник умер из-за травмы, полученной при катании с горы. Следственный комитет возбудил уголовное дело, и прокуратура поставила его на контроль.

По данным СКР, днем 22 января 10-летний мальчик с отцом пошел кататься с горы, которая не была оборудована для зимних забав. Отец ребенка отошел ненадолго к машине, и в этот момент школьник скатился на ледянке. Он упал и ударился головой о рельеф склона.

«Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму. Мальчика доставили в больницу, однако, несмотря на оказываемую медицинскую помощь он скончался. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – пояснили в управлении СКР по региону.

Прокуратура края взяла расследование на контроль. В ведомстве отметили, что мальчик скатился со склона горы в необорудованном и непредназначенном для катания месте.

Красноярск, Наталья Рязанова

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