В квартире в Ростове-на-Дону обнаружили три трупа

В Ростове-на-Дону в одной из квартир обнаружили тела троих мужчин. По факту смерти людей проводится доследственная проверка.

Известно, что три молодых человека арендовали квартиру. В полицию обратилась владелица недвижимости. По ее словам, съемщики перестали выходить на связь, на стук дверь не открывали.

Прибывшие на место правоохранители и обнаружили мертвых. Отмечается, что следов насильственной смерти на телах не было.

По данным телеграм-канала «DonMash», мужчины приехали из Чечни, чтобы совершить сделку по продаже автомобиля. В городе они провели сутки. По одной из версий, погибшие отравились наркотиками.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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