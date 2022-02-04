В австрийских Альпах под лавиной погибли четыре человека

В Тироле в Австрии в пятницу, 4 февраля, в результате схода лавины погибли четыре человека, еще один пропал без вести, – сообщает французское агентство AFP со ссылкой на данные экстренных служб.

Как рассказал AFP представитель спасателей Патрик Ортлер, все погибшие находились вне трассы, когда их накрыло лавиной в районе границы со Швейцарией.

По последним данным погибли четыре человека, еще один был ранен. В настоящее время ведутся поиски пропавшего без вести. На данном этапе никаких подробностей о личности и гражданстве погибших и пострадавших не предоставлено. Метеорологические службы призвали к осторожности после сильных снегопадов на этой неделе, сообщает агентство.

Стало известно, что только в пятницу в Тироле было зафиксировано 13 лавин. Под одну из них и попали пятеро любителей зимних видов спорта на знаменитом курорте Зельден.

Сообщается, что в последние годы в Австрии в результате схода лавин погибает в среднем 20 человек в год. При этом, последние два сезона эти показатели несколько снизились, поскольку пандемия Covid-19 сократила количество лыжников в горах.

Вена, Иван Бабурин

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