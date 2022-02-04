У Верховного суда Украины угнали почти семьдесят служебных автомобилей

Верховный суд Украины заявил о пропаже 68 автомобилей с парковочной площадки ведомства на сумму более 12,5 млн. гривен (445 тыс. долларов), – сообщают украинские СМИ со ссылкой на ведомство.

В сообщении на странице Facebook украинского Верховного суда говорится: «В ночь с 3 на 4 февраля 2022 года с территории по адресу вул. Пилипа Орлика, 4, 4 А и 8 пропали без какого-либо согласования на перемещение с собственником и материально-ответственными лицами 68 автомобилей на сумму 12 млн. 523 тыс. 569 грн., которые принадлежали Верховному Суду Украины».

Сообщается, что по факту пропажи автомобилей руководство ведомства обратилось в Национальную полицию Украины.

В свою очередь, телеграм-канал Инсайдер UA со ссылкой источники сообщает, что пропажа автопарка может быть связана с реорганизацией Верховного суда Украины, которую провело руководство страны еще в 2016 году, создав новый «Верховный суд». С тех пор два верховных суда не могут поделить имущество.

Киев, Иван Бабурин

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