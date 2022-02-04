Российские ВКС в Сирии уничтожили одного из лидеров террористов

ВКС России бомбовым ударом уничтожили Муслима Шишани – лидера воюющей в Сирии террористической группировки «Джунуд аш-Шам»*, – сообщают СМИ со ссылкой на специального представителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева.

Сообщается о полученном подтверждении о том, что в ходе недавней спецоперации ВКС России в Идлибе был уничтожен последний крупный чеченский террорист в Сирии – известный главарь группировки «Джунуд аш-Шам»* Муслим Шишани (Мурад Маргошвили), чья банда состояла преимущественно из выходцев с Северного Кавказа. Также сообщается, что Маргошвили в течение многих лет финансировал террористов в России.

Террорист был уничтожен двумя точными ударами авиации по месту проведения сходки боевиков возглавляемой им группировки. По имеющимся данным, в результате полученных ранений Муслим Шишани скончался. Об этом свидетельствуют также радиоперехваты и агентурные данные разведки САР.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Дамаск, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»