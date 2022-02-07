В перестрелке под Астраханью ранены четверо

В Астраханской области произошла перестрелка между посетителями кафе. В результате пострадали четыре человека, двое задержаны.

О перестрелке полицейским стало известно от медиков Наримановского района. Из больницы поступило сообщение об обращении за медицинской помощью нескольких лиц, имеющих, предположительно, огнестрельные ранения.

Как выяснили правоохранители, конфликт произошел в местном кафе. В перестрелке участвовали семь человек, четверо из которых были ранены. При этом участники конфликта также отказались от дачи объяснений и обращения в полицию с заявлением о привлечении к ответственности оппонентов.

Полицейские изъяли два травматических пистолета, охолощенный (шумовой) пистолет и боеприпасы к ним. Задержаны двое подозреваемых 1995 и 1992 годов рождения, один из которых сам был ранен в ходе перестрелки, уточнили в областном управлении МВД.

Астрахань, Зоя Осколкова

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