На Кубани ищут вооруженного психически больного

В Краснодарском крае разыскивают мужчину с психическим расстройством, который ушел из дома с ружьем. Об этом сообщает региональное управление МВД.
По данным полиции, 26-летний житель Абинского района, страдающий психическим расстройством, ушел из дома накануне. Его местонахождение неизвестно.
«Предварительно установлено, что при себе имеет гладкоствольное ружье», – сообщили правоохранители.
Местных жителей, знающих что-либо об этом мужчине, просят немедленно обратиться в полицию.
Краснодар, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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