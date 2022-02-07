На Кубани ищут вооруженного психически больного

В Краснодарском крае разыскивают мужчину с психическим расстройством, который ушел из дома с ружьем. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, 26-летний житель Абинского района, страдающий психическим расстройством, ушел из дома накануне. Его местонахождение неизвестно.

«Предварительно установлено, что при себе имеет гладкоствольное ружье», – сообщили правоохранители.

Местных жителей, знающих что-либо об этом мужчине, просят немедленно обратиться в полицию.

Краснодар, Зоя Осколкова

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