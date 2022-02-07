российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 7 февраля 2022, 12:54 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

На Кубани ищут вооруженного психически больного

В Краснодарском крае разыскивают мужчину с психическим расстройством, который ушел из дома с ружьем. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, 26-летний житель Абинского района, страдающий психическим расстройством, ушел из дома накануне. Его местонахождение неизвестно.

«Предварительно установлено, что при себе имеет гладкоствольное ружье», – сообщили правоохранители.

Местных жителей, знающих что-либо об этом мужчине, просят немедленно обратиться в полицию.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,