Мать и четверо детей насмерть отравились угарным газом на Кубани

Пять человек, включая четверых детей, погибли в Северском районе Краснодарского края, по предварительным данным, из-за отравления угарным газом. Об этом сообщила краевая прокуратура.

Следователи выясняют обстоятельства гибели семьи. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Многодетная семья проживала в частном доме в поселке Афипском. Глава семейства на момент трагедии находился в командировке, сообщили в администрации Северского района.

По данным следствия, утром 7 февраля мать женщины пришла к ним домой и обнаружила дочь и четверых внуков в возрасте от 1,5 до 15 лет без признаков жизни. О произошедшем женщина сообщила в полицию.

Сейчас на месте работают следователи и следователи-криминалисты краевого управления СКР. Они осматривают установленное в доме газовое оборудование и вентиляционные каналы. «Изымается необходимая документация по газоснабжению и установке газового оборудования. Назначено проведение судебно-медицинских и технической экспертиз», – говорится в сообщении.

Погибшая семья была благополучной, на учете не состояла, сообщает ТАСС со ссылкой на краевую прокуратуру.

Краснодар, Наталья Петрова

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