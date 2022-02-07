В Афганистане под лавиной погибли 20 человек

В результате схода лавины в округе Дангам провинции Кунар на востоке Афганистана погибли 20 человек, – сообщает государственное информационное агентство Bakhtar.

«Сильный снегопад и лавина обрушились на деревню Горига поздно вечером в воскресенье, 6 февраля. Без вести пропали около 90 местных жителей. На данный момент обнаружено 15 тел, их доставили их в больницу (для опознания-ред.)», – сообщил старейшина округа Дангам Малик Вали Джан. Также он отметил, что ведутся спасательные работы при поддержке местных жителей по поиску выживших и погибших.

Берлин, Иван Бабурин

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