В Киеве напали на помощника генпрокурора Украины

Пресс-служба Национальной полиции Украины в понедельник, 7 февраля, сообщает, что в Киеве неизвестными избит помощник генпрокурора Украины.

В сообщении на сайте ведомства говорится: «Предварительно установлено, что к потерпевшему, помощнику генпрокурора, на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия. 49-летний пострадавший госпитализирован. В настоящее время правоохранители устанавливают нападавших, проводят первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия».

Имя пострадавшего не раскрывается, однако агентство «Укринформ» сообщает, что речь идет о Зурабе Адеишвили.

Киев, Иван Бабурин

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