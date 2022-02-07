СМИ узнали, кто утопил новейший американский истребитель в Южно-Китайском море

Истребитель пятого поколения F-35C ВМС США при попытке сесть на палубу авианосца «Карл Винсон» (Carl Vinson) «утопила» в Южно-Китайском море первая женщина-пилот самолетов подобного типа – Кристин Мау, – сообщает издание Avia.pro со ссылкой на источники.

Мау стала первой и единственной в мире женщиной-пилотом F-35 в 2015 году после 16 лет полетов на F-15E Strike Eagle. По данным источников, злополучный полет 24 января, закончившийся крушением, был ее первый вылетом с палубы авианосца.

Сообщается, что информацию о том, что за штурвалом истребителя находилась женщина, СМИ «слил» один из членов экипажа американского авианосца «Карл Винсон», отметив, что летчица прошла полный курс обучения и успешно завершила программу обучения взлету с палубы и посадке на нее. Однако вылет, закончившийся крушением новейшего F-35C стоимостью порядка 100 миллионов долларов, оказался для нее первым с палубы настоящего боевого корабля.

Командование ВМС США данные сведения пока не комментирует.

Напомним, что 24 января 2022 года при посадке на палубу произошел инцидент с F-35С Lightning II, когда американский авианосец»Карл Винсон» проводил маневры с плановыми полетами в Южно-Китайском море. Пилот благополучно катапультировался и был спасен военным вертолетом, истребитель утонул.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»