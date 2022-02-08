В Красноярском крае нашли мертвым депутата райсовета

В Красноярском крае найден мертвым депутат Новоселовского райсовета Андрей Шалько. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.

Гибель Шалько подтвердила председатель райсовета Людмила Толстикова. По данным местных СМИ, причиной смерти стало огнестрельное ранение.

На место прибыли правоохранительные органы и следователи. Все признаки указывают на то, что гибель депутата не носит криминального характера. Другие детали пока не раскрываются.

Красноярск, Зоя Осколкова

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