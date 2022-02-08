Работник поджег приют для собак в качестве мести начальнику

В Новосибирске сгорел приют для животных. В результате погибли четыре собаки. В поджоге подозревают сотрудника заведения, который хотел отомстить работодателю.

Сообщение о пожаре в частном секторе на 2-й Светлановской улице поступило накануне вечером. Когда пожарные прибыли, уже сгорела вся деревянная пристройка, а огонь начал распространяться на кровлю здания.

В результате погибли четыре собаки, большинству животных удалось убежать. Владелец приюта подал в полицию заявление о поджоге.

Под подозрение попал 46-летний работник приюта. Предположительно, он поджег одну из построек после конфликта с начальником. По факту возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК).

Новосибирск, Зоя Осколкова

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