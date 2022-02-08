В Оренбуржье дом лишился окон и крыши под тяжестью снега

Двухэтажный дом в селе Шарлык Оренбургской области начал разрушаться под тяжестью снега. Посреди ночи крыша просела, и людей эвакуировали из здания.
Под весом снежного покрова крыша просела и выдавила два окна, еще четыре оконные рамы повреждены, стекла осыпались. Кирпичная кладка в месте прогиба крыши начала разрушаться. Прибывшие на месте спасатели вывели всех жильцов, полиция обнесла здание предупредительной лентой.
«Произведено отключение газоснабжения, водоснабжения и электроэнергии во всем доме. Пожарными проведен поквартирный обход, эвакуировано 16 человек (из них четверо – дети)», – рассказали в региональном управлении МЧС.
Следственный комитет и прокуратура заинтересовались ЧП, ведомства начали проверку обстоятельств случившегося.
«Предстоит проверить исполнение законодательства в сфере ЖКХ, дать оценку бездействию ответственных служб и органов по содержанию многоквартирного дома, вплоть до уголовно-правовой», – пояснили в прокуратуре.
Жильцам пока запретили возвращаться в квартиры, их расселили по родственникам. Специалисты проверят, можно ли отремонтировать дом и снова поселить туда людей.
Шарлык, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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