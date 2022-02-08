В Оренбуржье дом лишился окон и крыши под тяжестью снега

Двухэтажный дом в селе Шарлык Оренбургской области начал разрушаться под тяжестью снега. Посреди ночи крыша просела, и людей эвакуировали из здания.

Под весом снежного покрова крыша просела и выдавила два окна, еще четыре оконные рамы повреждены, стекла осыпались. Кирпичная кладка в месте прогиба крыши начала разрушаться. Прибывшие на месте спасатели вывели всех жильцов, полиция обнесла здание предупредительной лентой.

«Произведено отключение газоснабжения, водоснабжения и электроэнергии во всем доме. Пожарными проведен поквартирный обход, эвакуировано 16 человек (из них четверо – дети)», – рассказали в региональном управлении МЧС.

Следственный комитет и прокуратура заинтересовались ЧП, ведомства начали проверку обстоятельств случившегося.

«Предстоит проверить исполнение законодательства в сфере ЖКХ, дать оценку бездействию ответственных служб и органов по содержанию многоквартирного дома, вплоть до уголовно-правовой», – пояснили в прокуратуре.

Жильцам пока запретили возвращаться в квартиры, их расселили по родственникам. Специалисты проверят, можно ли отремонтировать дом и снова поселить туда людей.

Шарлык, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»