В Дзержинске женщина родила ребенка в тепловом коллекторе

В городе Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка в тепловом коллекторе. При родах присутствовал двухлетний малыш, а глава семейства ждал на улице.

Информация о родах в коллекторе появилась в телеграм-канале Mash. На видео, снятом на месте событий, видно, как спасатели выносят женщину на носилках. Сотрудник спасательной службы держит на руках ребенка двух-трех лет. Мать с новорожденным направили в перинатальный центр. Старшего малыша поместили в больницу, а сожителя женщины, который ждал на улице, допрашивают в полиции.

Как сообщили в пресс-службе администрации Дзержинска, у женщины есть жилье. Во время прогулки у нее начались схватки и она,по непонятной причине не обратилась к медикам, а залезла в коллектор, где родила. Скорую и спасателей вызвал ее сожитель, передает РИА «Новости».

Семья не считает неблагополучной, но органы опеки за ней наблюдают. В этом году от соседей уже поступали жалобы на содержание ребенка этой женщины. Комиссия по делам несовершеннолетних уже выезжала по ее адресу.

Тем временем, мужчина, который дожидался роженицу, заявил, что их выгнали из дома, поэтому женщине пришлось рожать в коллекторе. На вопрос о том, почему они не обратились в больницу, он не ответил.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

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