В Ленобласти полиция задержала больничного охранника за насилие над школьницей

Полиция задержала охранника больницы в Тихвинском районе Ленинградской области по заявлению об изнасиловании. 16-летняя пациентка больницы заявила, что мужчина склонил ее к интиму с помощью наркотика.

По словам девушки, вечером 7 февраля охранник угостил ее порошкообразным веществом и заманил в подсобку. Там они вступили в интимную связь против ее воли, заявила девушка.

Полиция задержала 44-летнего охранника, который ранее привлекался за хранение наркотиков. В отношении него составлен административный протокол за появление в общественном местах в состоянии опьянения. Правоохранители выясняют, есть ли в действиях мужчины состав преступления, к проверке подключилась прокуратура, сообщает портал 47news.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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