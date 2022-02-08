Под Красноярском автомобиль с заключенными попал в аварию

Автозак перевернулся на трассе под Красноярском. В момент аварии в машине находилось 14 арестантов. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по региону, автозак перевозил заключенных из Железногорска в Красноярск. Водитель не справился с управлением, в результате автомобиль ударился о левый отбойник и опрокинулся на проезжую часть.

Всем пассажирам удалось без последствий выбраться из автомобиля, никто из них не пострадал.

На месте работает экипаж ГИБДД, выясняются все обстоятельства ДТП.

Красноярск, Зоя Осколкова

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