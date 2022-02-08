Более 30 тысяч кур погибли в пожаре в Пермском крае

В Кунгурском муниципальном округе Пермского края в огне пожара на птицефабрике погибли 33 тысячи кур, – сообщили в пресс-службе МЧС России.

В экстренных службах также сказали: «Сообщение о пожаре в здании птицефабрики «Комсомольская» в поселке Комсомольский Кунгурского муниципального округа поступило в 16:30 по московскому времени. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило загорание в здании птичника, шел густой дым из-под кровли, произошло обрушение»

Сообщается, что в 17:09 по московскому времени пожар локализован на площади 1720 кв. м. В его ликвидации принимают участие 38 пожарных и 13 единиц техники.

Пермь, Иван Бабурин

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