Из Останкинской телебашни эвакуировали около ста человек

Пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) днем во вторник, 8 февраля, сообщила, что из-за анонимного звонка о минировании из Останкинской телебашни были эвакуированы около 100 человек. Прибывшие на место ЧП специалисты проверили объект и бомб там не нашли. В 16:36 по Москве Телебашня возобновила работу в штатном режиме, – сообщают СМИ.

«Посетителей и сотрудников башни эвакуировали для проверки сообщения и в соответствии с регламентом безопасности», – сказали в пресс-службе РТРС.

Сообщается, что после анонимного звонка о заложенной бомбе в 15:40 к Останкинской башне прибыли следственно-оперативная группа УВД по Северо-Восточному административному округу, кинологи с собаками, пожарные МЧС. Указывается, что в проверке участвовали также и сотрудники систем безопасности Филиала.

Москва, Иван Бабурин

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