Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) во вторник, 8 февраля, был принудительно посажен сотрудниками Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), – сообщают СМИ со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По словам Филипоненко, «беспилотник противника был своевременно обнаружен и принудительно посажен в районе населенного пункта Калиново-Борщеватое». Угроза нанесения артиллерийского удара нейтрализована, – заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР.

Также он рассказал, что ранее в этот день с позиций 24-й Отдельной механизированной бригады ВСУ был осуществлен запуск беспилотного летательного аппарата «Лелека-10».

«Одновременно с этим зафиксировано выдвижение на огневые позиции дежурных артиллерийских средств 24-й бригады и приведение в готовность к ведению огня минометного взвода 2-го батальона в районе населенного пункта Новоалександровка», – сообщил в ходе брифинга журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР.

Вместе с тем он акцентировал внимание присутствующих представителей СМИ на том, что украинские спецслужбы готовят постановочный террористический акт с многочисленными жертвами среди гражданского населения в Харьковской, Луганской или Донецкой областях.

Луганск, Иван Бабурин

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