В Бельгии арестованы 13 «исламистов»

Бельгийская полиция в ходе проведения спецоперации в Антверпене во вторник, 8 февраля, арестовала 13 членов исламистской террористической группировки, – сообщает издание Politico.

Сообщается, что подозреваемые были задержаны за распространение джихадистской пропаганды в социальных сетях. При этом полиция отмечает, что пока неясно, строили ли они конкретные планы нападения. Во время рейда по 13 адресам было задействовано около 100 сотрудников полиции. Все 13 арестованных предстанут перед судьей в Антверпене в течение 48 часов, когда будет принято решение о предъявлении обвинений.

Представитель федерального прокурора Бельгии заявил: «Эти люди подозреваются в принадлежности к салафитскому движению. Расследование дела о терроризме продолжалось несколько месяцев».

Также, представитель бельгийской прокуратуры отметил следующее: «Мы не отправляем людей под арест без причины. Если фигуранты арестованы, то это значит, в деле есть сведения, которые заслуживают проверки или дальнейшего расследования».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»