В США конфисковали ранее украденные биткойны на $3,6 млрд.

Министерство юстиции США сообщило во вторник, 8 февраля, что ими было конфисковано более 94 000 биткойнов, украденных в 2016 году с виртуальной криптовалютной торговой платформы Bitfinex и оцененных в 3,6 миллиарда долларов, что является рекордной суммой для судебного ареста за всю историю, – сообщает агентство AFP.

В свою очередь, CNBC сообщает, что американские власти смогли изъять свыше 94 тыс. биткойнов из украденных 119,8 тыс., а всего общая сумма похищенных цифровых активов на сегодняшний день оценивается в $4,5 млрд.

В ходе проведения операции правоохранительными органами были арестованы супруги – Илья Лихтенштейн и его жена Хизер Морган. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания средств, максимальное наказание по этой статье составляет 20 лет тюрьмы. Также их обвинили в сговоре с целью обмана властей США, за что они могут получить еще по пять лет заключения.

Следует отметить, что пять с половиной лет назад, когда было совершено преступление, ущерб от кражи биткойнов составлял $65 млн., курс криптовалюты тогда колебался в районе $500. Вечером во вторник, 8 февраля, биткойн торгуется уже у отметки $42 891.

Как отмечает аналитическая компания Chainalysis, в прошлом году хакеры украли криптовалюты на сумму $14 млрд.

Вашингтон, Иван Бабурин

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