В Сирии на подконтрольной США территории продолжают гибнуть люди

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев на брифинге во вторник, 8 февраля, заявил, что на подконтрольной США территории Заевфратья в Сирии за последние несколько дней совершено 10 терактов и диверсий, в результате которых погибли почти 20 человек, десятки ранены, – сообщает Интерфакс.

На брифинге Журавлев рассказал журналистам: «Только за последние трое суток в регионе совершено 10 террористических актов и диверсий, в результате которых погибло 18 и ранено 25 человек. При этом Соединенные Штаты и Великобритания продолжают реализацию программы так называемой «амнистии» для участников террористических группировок. Сотни последователей радикальных течений освобождены из мест заключения и приняты в ряды подконтрольных США вооруженных формирований. Часть из них, по имеющимся данным, переброшена на территорию зоны Эт-Танф».

По словам замруководителя ЦПВС, подобные действия США провоцируют рост террористической угрозы.

«По имеющейся информации лидеры бандподполья планируют проведение диверсий против государственных служащих и объектов на территории провинций Хомс, Дамаск, Деръа и Эс-Сувейда», – подчеркнул контр-адмирал.

Олег Журавлев также сообщил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* в провинции Идлиб. По имеющейся информации, в результате снайперских обстрелов террористов в районе Эль-Фататуат и в районе Кульджок ранены двое сирийских военнослужащих.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Дамаск, Иван Бабурин

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