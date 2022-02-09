В гараже в Норильске нашли мертвыми двух подростков

В одном из гаражей Норильска обнаружили мертвыми 16-летнюю девушку и 15-летнего юношу. Предположительно, подростки отравились угарным газом.

Как сообщили в региональном управлении СКР, юноша жил с бабушкой и опекуном, а девушка проживала с отцом. Дети отсутствовали дома с 6 февраля, но родственники не волновались, так как думали, что подростки проводят время друг у друга.

Накануне вечером отец девушки обнаружил тела подростков в своей машине в гараже. «Предположительно, смерть подростков наступила в результате отравления угарным газом», – рассказали в ведомстве.

Следователи проводят проверку, во время которой будут установлены все обстоятельства случившегося, а также дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Норильск, Зоя Осколкова

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