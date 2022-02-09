В Самаре СКР проверит интимную переписку учительницы и школьника

Следственный комитет проверяет информацию об интимной переписке школьника и учительницы одной из самарских школ, сообщили в пресс-службе ведомства. Педагога обещали уволить, но она вернулась к работе.

Переписка случилась в 2021 году, когда мальчику было 14 лет. Сестра школьника рассказала Газете.Ru, что он обсуждал с учительницей непристойные темы. Его родные были в шоке, когда узнали об этом, и потребовали увольнения учительницы.

Директор школы заверил, что педагог больше не будет работать, и женщина на некоторое время уехала из города. Родные школьника предпочли не предавать историю огласке. Оказалось, учительницы продолжает работать на дистанте и даже вернулась в город.

Скриншоты переписки появились в Сети, и историей заинтересовались следователи.

Самара, Наталья Рязанова

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