Бастрыкин взял на контроль дело о смерти детей в новосибирской больнице

Следственный комитет выясняет причины и обстоятельства смерти четырех детей в онкологическом отделении Новосибирской центральной районной больницы. Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль в центральном аппарате ведомства.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Внимание следователей привлекли смерти четырех несовершеннолетних пациентов отделения онкологии и гематологии ГБУЗ НСО «НКЦРБ».

По версии следствия, в 2020 и 2021 году дети находились в больнице на лечении, но из-за действий медперсонала наступил летальных исход. Родители погибших детей настаивают, что всему виной внутрибольничная инфекция.

«Председатель СКР поручил представить доклад обо всех обстоятельствах произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Приморье СКР начал следствие по факту смерти младшеклассника в больнице. Мальчика почти сутки передавали из одной больницы в другую, пока ребенок не скончался в реанимации.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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