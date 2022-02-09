В Дагестане ректора университета арестовали за хищение более 90 млн рублей

Ректор Дагестанского государственного технического университета Нурмагомед Суракатов был арестован по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда республики.
Суракатова задержали по делу о хищении. Советский суд Махачкалы в среду арестовал ректора до 4 марта.
Преступление было совершено с 2015 по 2018 годы участниками ОПГ, в которую входили должностные лица вуза. По данным следствия, злоумышленники похитили более 90 млн рублей, выделенных из федерального бюджета. Деньги предназначались на стипендии студентам, а также на премии и зарплату сотрудникам.
В результате ректор стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
Махачкала, Зоя Осколкова
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