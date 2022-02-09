Во Франции горела фабрика по производству Евро

Во Франции в городе Шамальер к югу от Парижа произошел пожар на фабрике Банка Франции, где печатают банкноты, – сообщает France Bleu.



Банк Франции сообщил, что пожар локализовали, сотрудников эвакуировали.

В свою очередь издание Franceinfo передает, что у здания фабрики частично повреждена крыша, 24 человека получили легкое отравление дымом, четырех пострадавших госпитализировали.

По информации СМИ, пожар начался в отделе, который занимается дизайном купюр. По словам представителя французского Центробанка, в нем работают семь-восемь человек. Производственный цех Банка Франции не пострадал. Начато расследование.

Париж, Иван Бабурин

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