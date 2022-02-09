В Вашингтоне эвакуируют школы

В столице США полиция проводит массовую эвакуацию городских школ из-за многочисленных сообщений с угрозами взрыва, сообщают СМИ со ссылкой на объявление в Twitter-аккаунте вашингтонских правоохранителей.

В Twitter полицейских Вашингтона говорится: «Полиция... реагирует на многочисленные угрозы бомб на территории округа Колумбия... Школы сейчас эвакуируются, идет расследование».

Напомним, что во вторник, 8 февраля, из одной из школ пришлось эвакуировать присутствовавшего там на мероприятии супруга вице-президента США Камалы Харрис Дугласа Эмхоффа. Из школы мужа Камалы Харрис вывели сотрудники службы, отвечающей за безопасность первых лиц государства и их ближайших родственников, после чего была объявлена уже общая эвакуация школьников и учителей.

Вашингтон, Иван Бабурин

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