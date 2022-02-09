Сирию начали покидать боевики ИГИЛ* по поддельным паспортам

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщил, что появилась информация об отъезде из Сирийской Арабской республики (САР) в Евросоюз, Канаду и США амнистированных боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.

В сообщении ЦПВС говорится: «В российский Центр по примирению враждующих сторон поступила информация о выезде за пределы Сирийской Арабской Республики амнистированных при поддержке США бывших боевиков ИГИЛ*»

Также сообщается, что указанные лица едут в США, Канаду и страны ЕС, используя поддельные паспорта с проставленными в них визовыми отметками.

Отмечается, что ранее боевики ИГИЛ* находились в местах заключения подконтрольных курдской администрации на территории Заевфратья.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Дамаск, Иван Бабурин

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