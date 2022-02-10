В красноярском отделе полиции скончался задержанный

В здании красноярского отдела полиции скончался задержанный за кражу металла россиянин. Тело обнаружили в туалете. Проводится проверка.

Инцидент произошел в отделе полиции №2 Красноярска, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МВД России. В дежурную часть был доставлен мужчина 1982 года рождения по подозрению в похищении металла в Октябрьском районе краевого центра.

Вскоре подозреваемого без признаков жизни обнаружили в уборной. На теле имеются повреждения. «Сотрудниками полиции незамедлительно была вызвана скорая медицинская помощь, медики по приезду констатировали смерть мужчины», – сообщили правоохранители.

В настоящее время проводится проверка по факту смерти задержанного.

Красноярск, Зоя Осколкова

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