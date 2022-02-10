В Сибири подростка убило током во время зарядки телефона

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели 14-летнего подростка в Красноярском крае. Мальчика убило током.

Трагедия произошла в Сосновоборске. Ребенок пользовался мобильным телефоном, который в этот момент был подключен к зарядному устройству. Подросток облокотился на батарею и потерял сознание. Его ударило током.

Через несколько минут по вызову прибыли врачи, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мальчика спасти не удалось

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в региональном управлении СКР.

Красноярск, Зоя Осколкова

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