Nestle отзывает шоколад KitKat из-за осколков стекла

В Намибии компания Nestlé South Africa добровольно отзывает из торговой сети молочный шоколад Kit Kat, – сообщает газета The Namibian.

Nestlé объявила, что отзыв продукции в ЮАР связан с возможным присутствием в шоколаде осколков стекла. Компания подчеркнула, что жалоб не получала, а сама выявила присутствие мелких осколков стекла во время проверки качества продукции.

«Стекло было обнаружено в молоке, но в качестве предосторожности отзывается и молочный шоколад KitKat, – сообщили в компании Nestlé South Africa.

Представитель Nestlé South Africa Звели Мниси, заявил: «В настоящее время мы расследуем причину проблемы и поэтому не можем давать интервью, пока она не найдена. Будьте уверены, мы прилагаем все усилия, чтобы завершить расследование».

Компания выступила с обращением к потребителям, которые приобрели опасные продукты, не употреблять их в пищу, а вернуть их туда, где они были куплены, для полного возмещения стоимости.

Виндхук, Иван Бабурин

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