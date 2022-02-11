Два человека погибли при падении Ан-2 на Камчатке

Два члена экипажа легкомоторного Ан-2 погибли в результате крушения самолета на Камчатке. Спасатели завершили операцию на месте падения, начато расследование аварии.

Частный легкомоторный самолет Ан-2 с двумя людьми на борту перевозил груз в село Тымлат Карагинского района. Через некоторое время после взлета самолет упал в километре от села Коряки Елизовского района. После падения обломки борта загорелись, начался пожар на площади около 100 кв. метров.

Спасатели не сразу подобрались к самолету, потому что крушение произошло в труднодоступной местности. Сейчас сотрудники МЧС потушили огонь и нашли тела двух человек, рассказали в региональном управлении МЧС. По данным «Известий», оба погибли при пожаре, точную причину смерти установит экспертиза.

«Возбуждено уголовное дело, по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух человек). Следственная группа выехала на место происшествия», – пояснили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СКР.

Камчатская транспортная прокуратура поставил на контроль расследование дела. Ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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