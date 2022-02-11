В США в ходе перестрелки пострадали десять человек

В американском городе Финикс, штат Аризона, во время перестрелки пострадали десять человек, а открывший стрельбу неизвестный – убит, сообщает телеканал Fox 10 со ссылкой на местную полицию.

Ранее сообщалось о пяти пострадвших сотрудниках полиции и одной местной жительнице. По последним сообщениям всего пострадали девять полицейских и одна женщина, она с серьезными ранениями доставлена в госпиталь.

Инцидент произошел, когда полицейские приехали на вызов о стрельбе в одном из домов Финикса. Подозреваемый открыл огонь по правоохранителям, когда те пытались перенести ребенка из дома, где он забаррикадировался.

Позднее полиция сообщила, что ситуация в Финиксе разрешилась, угрозы для населения нет.

Вашингтон, Иван Бабурин

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