В Бурятии отчим расстрелял из ружья приемных сыновей

В Бурятии двое подростков попали в больницу с огнестрельными ранениями. Детей расстрелял из ружья отчим. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Инцидент произошел в селе Оер Джидинского района. Подростков 15 и 16 лет доставили в Петропавловскую центральную районную больницу, затем их перевели в медучреждение Улан-Удэ. Состояние детей – средней степени тяжести.

В региональном управлении СКР уточнили, что сожитель матери раненых мальчиков из-за ревности выстрелил из охотничьего ружья по ногам 16-летнего подростка. Далее при попытке отнять оружие был ранен в ногу 15-летний.

Мужчина скрылся с места происшествия. На данный момент он задержан полицией. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство).

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

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