Полиция задержала 18 человек за создание финансовой пирамиды на 900 млн рублей

В Кабардино-Балкарии сотрудники полиции задержали 18 человек, которых подозревают в создании финансовой пирамиды. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным правоохранителей, пирамида была создана в 2020 году. Преступники размещали в Сети объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты. Потенциальным вкладчикам обещался доход в размере почти 100% от суммы вклада.

«На самом же деле первоначально выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых клиентов, а затем прекратились. Таким образом были привлечены безналичные денежные средства почти трех тысяч граждан на общую сумму свыше 915 млн рублей», – рассказала Волк.

В результате были задержаны 18 человек, пятеро из них, как считает следствие, были организаторами пирамиды, еще двое находятся в розыске.

Уголовное дела возбуждены по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Мошенничество», «Легализация (отмывание) денежных средств». Полицейские также изъяли 21 млн рублей, 20 тысяч долларов, 17 автомобилей на сумму в 32 млн рублей и 139 ювелирных изделий стоимостью 9,7 млн рублей. Эти ценности пойдут на возмещение ущерба от действий мошенников.

Нальчик, Зоя Осколкова

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