В больнице Кузбасса пациенты провели более часа в палате с трупом

В Кузбассе пациенты пожаловались на то, что провели в одной палате с умершим мужчиной полтора часа. В медучреждении обещали провести проверку, результаты которой передадут в региональный минздрав.

Ролик, снятый в терапевтическом отделении городской больницы Междуреченска, опубликовал один из пациентов в соцсетях. Мужчина заявил, что один из его соседей по палате скончался от рака крови. Труп сами пациенты накрыли одеялом и ждали врачей.

Медики увезли умершего только спустя полтора часа. Все это время автор ролика, который переболел коронавирусом, страдает от сахарного диабета и из-за боли в суставах почти не может передвигаться, находился в небольшом помещении с покойником.

«Приказом главного врача больницы создана комиссия, которая даст оценку действиям медицинского персонала и определит сотрудников, нарушивших регламент медицинской организации», – сообщили в региональном Минздраве.

Кемерово, Зоя Осколкова

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