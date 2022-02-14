В больнице Кузбасса пациенты провели более часа в палате с трупом

В Кузбассе пациенты пожаловались на то, что провели в одной палате с умершим мужчиной полтора часа. В медучреждении обещали провести проверку, результаты которой передадут в региональный минздрав.
Ролик, снятый в терапевтическом отделении городской больницы Междуреченска, опубликовал один из пациентов в соцсетях. Мужчина заявил, что один из его соседей по палате скончался от рака крови. Труп сами пациенты накрыли одеялом и ждали врачей.
Медики увезли умершего только спустя полтора часа. Все это время автор ролика, который переболел коронавирусом, страдает от сахарного диабета и из-за боли в суставах почти не может передвигаться, находился в небольшом помещении с покойником.
«Приказом главного врача больницы создана комиссия, которая даст оценку действиям медицинского персонала и определит сотрудников, нарушивших регламент медицинской организации», – сообщили в региональном Минздраве.
Кемерово, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube