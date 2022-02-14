В Польше взорвался завод по производству динамита

Сильный взрыв в понедельник, 14 февраля, прогремел на фабрике взрывчатых веществ NitroErg в в Крупском Млыне в Силезском воеводстве в Польше. Разыскиваются двое сотрудников, не явившихся в пункт сбора. Специальной комиссии выясняет причины и обстоятельства проишествия, – сообщает радиостанция RMF FM.

По данным радиостанции, в результате взрыва на фабрике по производству динамита NitroErg одно из зданий на территории завода было уничтожено. По сообщениям очевидцев грохот был слышен в радиусе многих километров.

«Был такой взрыв, что все затряслось. В 20 километрах от места взрыва стекла тряслись», – рассказал один местных жителей.

Сообщается, что на месте ЧП работают десятки пожарных, на завод направлены вертолеты санитарной авиации. Информации о жертвах нет. Разыскиваются два человека, которые находились на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что подобное происшествие на фабриках NitroErg уже было. В январе 2021 года также произошел взрыв. Тогда погиб один человек, еще один был ранен. Принадлежащие концерну KGHM фабрики NitroErg являются одними из пяти производящих динамит в Европе.

Варшава, Иван Бабурин

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