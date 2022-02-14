Женщина выбросила младенца из окна

На юго-востоке Москвы женщина после домашних родов завернула младенца в пакет и выбросила с четвертого этажа жилого дома на ул. Ставропольская, – сообщает РИА Новости.
В Telegram-канале прокуратуры Москвы сообщается, что роженица и ребенок госпитализированы.
«Около 21 часа 30-летняя женщина после домашних родов поместила ребенка в пакет и выбросила из окна четвертого этажа жилого дома на улице Ставропольская. Новорожденный мальчик и женщина госпитализированы», – говорится в сообщении.
Сообщается, что столичная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту.
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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