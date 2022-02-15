Ан-26 аварийно сел в Иркутской области из-за проблем с двигателем

Самолет Ан-26 с 14 пассажирами совершил аварийную посадку в аэропорту города Усть-Кут Иркутской области. Причина – срабатывание сигнала о течи масла в правом двигателе. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Самолет выполнял рейс Иркутск – Усть-Кут – Ербогачен. В 11:26 местного времени (06:26 мск) в районе аэропорта Усть-Кут на лайнере сработала сигнализация о течи масла в правом двигателе. Ан-26 благополучно приземлился в аэропорту Усть-Кут. На его борту находились 14 пассажиров и 6 членов экипажа.

Транспортная прокуратура начала проверку в связи с аварийной посадкой самолета, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Пассажиров отправят до конечного пункта назначения запасным бортом.

Иркутск, Наталья Петрова

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