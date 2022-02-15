В Нижнем Новгороде матери две недели не отдают ребенка в роддоме

Следственный комитет проверяет сообщение о том, что в нижегородском роддоме матери две недели не отдают ребенка. Якобы таким образом медучреждение пытается стребовать с роженицы долг за оказанные услуги.

Как сообщили ранее местные СМИ, женщина приехала в Нижний Новгород из Донецка. Семья снимала квартиру, при этом ни у супруга, ни у самой беременной не было документов. Паспорта, по словам женщины, у них украли. Мать заявила, что ей более двух недель не отдавали новорожденную дочь из-за неоплаченного пребывания в роддоме, а также оказанных ей и новорожденной медицинских услуг.

«По данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении регионального управления СКР.

Областная прокуратура также начала проверку «о возможном нарушении требований федерального законодательства о несовершеннолетних, по результатам которой при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

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