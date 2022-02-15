Житель Самарской области пытался отправить за границу запчасти к танкам

Житель города Чапаевска Самарской области стал фигурантом уголовного дела. Он пытался отправить контрабандой за границу запчасти к танкам Т-72 и Т-90. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

«В результате проведенного УФСБ России по Самарской области комплекса оперативно-разыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность жителя города Чапаевска, причастного к контрабанде изделий военного назначения за границу», – говорится в сообщении спецслужбы.

Мужчина незаконно задекларировал запчасти к танкам Т-72 и Т-90, чтобы отправить их за рубеж. Подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ.

В отношении контрабандиста возбуждено уголовное дело ст. 30 и ст. 226.1 УК РФ («Покушение на контрабанду оборудования, которое может быть использовано при создании иной военной техники»). Расследование продолжается.

Самара, Зоя Осколкова

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