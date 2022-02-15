В Венесуэле обезвредили почти тысячу колумбийских противопехотных мин

Власти Венесуэлы в понедельник, 14 февраля, сообщили, что национальные вооруженные силы (FANB) обезвредили более 900 самодельных противопехотных мин, установленных колумбийскими вооруженными террористами и наркоторговцами в штате Апуре, – сообщает teleSUR.

Глава Стратегического оперативного командования FANB Доминго Эрнандес рассказал журналистам: «В секторе Ареналес было обезврежено более 900 взрывоопасных ловушек, изготовленных из одноразовых пластиковых контейнеров со шрапнелью. Эти противопехотные мины используются, чтобы сеять ужас среди населения».

«FANB продолжает захватывать убежища в самых отдаленных уголках штата Апуре. Венесуэльские солдаты продолжают изгонять захватчиков», – подчеркнул Эрнандес.

Ранее стало известно, что в результате подрыва противопехотных мин погибли 8 мирных жителей в Апуре, вооруженные силы нейтрализовали 9 колумбийских террористов и захватили 56 членов банд.

Сообщается также, что власти Венесуэлы, начиная с сентября 2021 года, провели 16 спецопераций, в ходе которых были арестованы 62 человека, обвиняемых в причастности к колумбийским террористическим группировкам.

Каракас, Иван Бабурин

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